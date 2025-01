Anteprima24.it - Potenza-Benevento, nevica nel capoluogo lucano: il match del ‘Viviani’ a forte rischio

Alla fine, come ampiamente annunciato dalle previsioni meteo è arrivata la neve ache da questa notte è sotto un manto di qualche centimetro. Difficile se non impossibile, a questo punto, ipotizzare il regolare svolgimento di, in programma alle 19:30 allo stadio Alfredo Viviani tenendo anche conto che lata in atto dovrebbe proseguire per tutta la giornata. L'incognita non riguarda solo il terreno di gioco in sintetico dell'impianto, ma tutte le vie di accesso allo stadio. La società giallorossa è in attesa di comunicazioni ufficiali da parte della Lega Pro o delle autorità locali e tutto lascia credere che si andrà verso il rinvio della gara.