Ilgiorno.it - Patrizio Roversi, un giramondo per caso: “Io, Minoli e la rivelazione in India”

“Quando chiedevano a mio padre che mestiere facessi, a volte – sconsolato – rispondeva: il “burattinaio“. Che peraltro, per me, sarebbe stata una professione bellissima, magari la sapessi fare!”. Certo, la simpatia e l’autoironia non manca a, giornalista, scrittore, attore, animatore, autore e presentatore in noti programmi televisivi., classe 1954, origini mantovane, bolognese di adozione, è stato scoperto all’inizio degli anni ’80 da Giovanniche lo volle con interventi “leggeri“ a Mixer ed in altri programmi fino all’indimenticabile “Turisti per” in coppia con l’ex moglie Maurizia Giusti, in arte Syusy Blady. Il format si è poi sviluppato in varianti di altri programmi. Recentemente, con “Slow tour padano”, l’eclettico conduttore si è dedicato alla valorizzazione dei prodotti del nostro territorio e all’agricoltura.