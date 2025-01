Ilrestodelcarlino.it - "Non dobbiamo guardare alla loro classifica. Sarà una gara difficile, bisogna stare attenti"

A dispetto di quello che dice la, Ancona-Fermana è un derby che farà storia a sé. Ne è consapevole Massimo Gadda, che fa le carte al match di oggi: "Mi aspetto una partita, perché la Fermana rimane una squadra competitiva e con dei giocatori forti, il discorsolascia il tempo che trova, esattamente come accade per qualsiasi avversario. Abbiamo tanto rispetto per, ma siamo consapevoli delle nostre forze e del percorso che abbiamo fatto". Al Del Conero tornerà l’indimenticato ex Fabio Brini, chiamato a risollevare le sorti di una squadra in caduta libera: "Brini ha grande esperienza e qui ha fatto la storia, perè un valore aggiunto e un problema per noi.all’orgoglio evoglia di riscatto. Non ci facciamo illusioni,pensare a noi e spingere forte".