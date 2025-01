Formiche.net - Noi e la macchina. Benanti e Maffettone spiegano la sostenibilità digitale

Quale confine tra uomo ee quale orizzonte per un’innovazione positiva capace di unire pubblico e privato, governi, imprese e cittadini per il bene comune?Un teologo e un filosofo protagonisti del dibattito sull’Intelligenza artificiale guardano alle opportunità mettendo in guardia dai rischi della tecnologianel libro “Noi e la: Un’etica per l’era”, edito da Luiss University Press, presentato a Napoli in un incontro promosso, il 10 gennaio, da Roberto Dante Cogliandro, founder dell’Associazione italiana notai cattolici, dal titolo “L’intelligenza artificiale al servizio della società e delle professioni”.Autori del volume Paolo, teologo francescano esperto di bioetica, docente alla Pontificia Università Gregoriana, presidente del Comitato per l’intelligenza artificiale istituito presso il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, membro del Comitato sull’IA delle Nazioni Unite, autore di programmi televisivi sul tema, e Sebastiano, autorevole filosofo, docente di Filosofia politica presso l’Università Luiss di Roma dove dirige il gruppo di ricerca dell’Osservatorio Ethos, già docente in prestigiose università estere.