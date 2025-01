Oasport.it - Nishikori vince agli Australian Open: “Non pensavo che sarei tornato a giocare”

La vittoria di Keinel primo turno degli2025 non è certo passata inosservata. Un successo commovente per il nipponico, dopo tante avversità. A 35 anni. Aspetto da non sottovalutare. Con una rimonta sensazionale. Dopo uno svantaggio di due set a zero contro Thiago Monteiro, con due match point salvati. In poche parole, quindi, un vero e proprio romanzo.Nemmeno la spirale infinita di infortuni che Keiha vissuto negli ultimi anni, niente è riuscito a fermare la motivazione e lo spirito competitivo del giocatore giapponese. A lungo top10 negli anni scorsi (fino al n° 4), finalista in tre Masters 1000 e in uno Slam (US2014, persi contro Marin Cilic), il nipponico ha fatto rivedere sprazzi importanti di sé nel primo torneo del Grande Slam di questo 2025.