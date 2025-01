Anteprima24.it - Nel Salernitano disagi per la neve, famiglie al buio

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoDecine di abitazioni a Caggiano, in provincia di Salerno, sono rimaste senza energia elettrica a causa delle abbondanti nevicate (LEGGI QUI) che da questa mattina stanno interessando il paese. Le squadre dell’Enel sono al lavoro per ripristinare la corrente, ma numerosesono ancora al. Il guasto si è verificato nelle località Massa, Ingito, Grotta Rossa e Piedi la Chiaia dove i cavi elettrici si sono spezzati a causa del peso della. Squadre di tecnici dell’Enel stanno operando sul territorio e si attende l’arrivo di altri operatori dotati di attrezzature speciali per risolvere la situazione. “Al momento leisolate non hanno problemi di mancanza di generi di prima necessità necessità – dichiara il sindaco Modesto Lamattina – ma siamo pronti a fornire qualsiasi aiuto e siamo in continuo contatto con la Prefettura di Salerno”.