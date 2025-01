Ilgiorno.it - Mozart punk nel labirinto di Salieri: "È l’apologo dell’invidia per il genio"

Leggi su Ilgiorno.it

"Era une viveva a Vienna, nella grande città, dove ha fatto di tutto anche se aveva i debiti perché beveva. Ma le donne lo amavano e gridavano: come and rock me Amadeus!" Sembra quasi di sentirlo, il riff al sintetizzatore. Così inconfondibile. Era il 1985, Falco (grandissimo) era nel suo massimo splendore, dopo il successo di Der Kommissar, mentre l’anno prima era uscito il film di Milos Forman tratto dall’opera di Peter Shaffer: otto premi Oscar e il mondo che improvvisamente guardava acome una specie di superstar maledetta ante litteram, votata alle donne e all’autodistruzione. Un’icona. E infatti ancora oggi basta in qualche modo il titolo per scatenare una certa fascinazione: “Amadeus” di Ferdinando Bruni e Francesco Frongia, nuova produzione dell’Elfo Puccini, in prima assoluta dal 21 gennaio in Sala Shakespeare.