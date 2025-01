Oasport.it - LIVE Sci alpino, SuperG St. Anton 2025 in DIRETTA: brutta caduta per Melesi, gara interrotta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZALADEL GIGANTE DI ADELBODEN ALLE 10.30 E ALLE 13.3011.27 Lie è seconda a 0.38 da Weidle-Winkelmann, questa è una sorpresa. Tocca a Federica Brignone.11.26 Subito 0.26 di vantaggio per la scandinava, che scendono a 0.06 al secondo parziale.11.26 Riparte subito lacon la norvegese Kajsa Vickhoff Lie. Da qui alla n.15 avremo le prime 10 della World Entry List di.11.25 Questa pista è la più tecnica di questa stagione, non perdona. Per vincere bisogna prendersi dei rischi.11.24ha agganciato una porta con la spalla sinistra ed è. Per fortuna si è già rialzata, sta bene. L’azzurra stava attaccando tantissimo, sapeva che poteva essere una grande occasione.11.23si aggancia ad una porta e cade violentemente.