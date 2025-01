Sport.quotidiano.net - La 22ª giornata. La Ternana vola con Cicerelli e Romeo

Leggi su Sport.quotidiano.net

portano laal primo posto nel match contro il Gubbio, in attesa di vedere quello che riuscirà a raccogliere oggi la Virtus Entella in casa dell’Ascoli. Basta un gol, invece, al Pontedera per vincere lo scontro diretto sul campo del Sestri Levante penultimo della classe. Serie C. Girone B (22ª). Oggi: ore 12.30 Milan Futuro-Torres, ore 15 Ascoli-Virtus Entella, Campobasso-Pianese, ore 17.30 Arezzo-Pineto, Vis Pesaro-Legnago. Già disputate: Lucchese-Spal 2-3, Perugia-Carpi 1-0,-Gubbio 2-1, Pescara-Rimini 0-0, Sestri Levante-Pontedera 0-1. Classifica:45; Virtus Entella 44; Pescara 42; Torres 39; Vis Pesaro, Arezzo 36; Rimini 30; Pineto 28; Perugia 27; Pianese, Carpi, Ascoli, Campobasso 26; Gubbio 25; Pontedera 24; Spal 23; Lucchese 19; Milan Futuro 17; Sestri Levante 16; Legnago Salus 14.