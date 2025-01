Quotidiano.net - I medici verso lo sciopero nazionale: “Disagio troppo alto”. La questione stipendi sul tavolo

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 12 gennaio 2025 – Iitaliani si preparano allo. Non c’è ancora una data ma sindacati e Ordine si incontreranno il 25 gennaio per decidere quando e come manifestare. Il malcontento nella categoria “sta crescendo” – spiega il presidente della Federazione degli ordini dei(Fnomceo) Filippo Anelli, che lancia una richiesta al ministro della Salute: “Schillaci apra subito unpermanente con le organizzazioni mediche”. Altrimenti l’unica opzione è quella di uno “o una manifestazione pubblica imponente”. Le alternative non ci sono, dice Anelli, perché “ildella professione èe non c'è una vera interlocuzione col governo sui vari temi”. Le richieste dei camici bianchi riguardano la destinazione delle risorse per il 2026, oltre a una “rivalutazione della figura medica”.