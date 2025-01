Biccy.it - Guillermo Mariotto a Verissimo: “Qui racconto tutta la verità”

Leggi su Biccy.it

Ad un mese dall’esplosione delle polemiche per la sua uscita di scena da Ballando Con le Stelle e per l’assenza alla finale,oggi è stato ospite di Silvia Toffanin a. Il noto stilista ha raccontato della sua infanzia con la nonna e la mamma in Venezuela, del bullismo vissuto in adolescenza, della sua grande fede e poi ha anche svelato la suasu quello che è accaduto alla corte di Milly Carlucci.ha svelato nel dettaglio il suo infortunio che l’ha tenuto lontano dall’ultima puntata di Ballando.e la reazione alle accuse di molestie.“Come sto? Adesso da Dio. Nella mia vita è successo qualcosa, sui social e in tv sono successe molte più cose. L’amore? Nella mia vita c’è una femmina con quattro zampe. Io ho ricevuto un sacco di attacchi? Io non li ho visti.