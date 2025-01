Anticipazionitv.it - Grande Fratello, televoto infuocato: Shaila Gatta verso l’uscita? Sondaggi e colpi di scena

La Casa delè in fermento: questa settimana cinque concorrenti sono a rischio eliminazione. Tra i nominati, spiccano i nomi die Helena Prestes, protagoniste di uno scontro alche sta infiammando il web. Ma attenzione, perché anche Ilaria Galassi, Tommaso Franchi e Luca Calvani non sono al sicuro. Ionline delineano un quadro sorprendente, ma tutto si deciderà nella puntata di lunedì 13 gennaio 2025. Chi sarà eliminato? Scopriamo cosa sta succedendo.Cinque concorrenti in nomination:e Helena al centro del dibattitoIldi questa settimana alvede cinque concorrenti in nomination:, Helena Prestes, Ilaria Galassi, Tommaso Franchi e Luca Calvani. Secondo iè attualmente la favorita per l’eliminazione, con oltre il 40% dei voti.