Faenza, missione in Sicilia. Che occasione per i Blacks

Parte dallail girone di ritorno dei, intenzionati a cancellare le ultime due sconfitte consecutive per ricominciare a scalare la classifica. Alle 18 i faentini saranno impegnati sul campo della Virtus Ragusa, ultima della classe con soltanto sei punti e rivoluzionata rispetto al match dello scorso ottobre vinto dai Raggisolaris. Ragusa ha ora una nuova coppia di allenatori formata da Valerio e Di Gregorio, entrambi assistenti del dimissionario Recupido, due nuovi giocatori, il playguardia sloveno Kozic e il pivot Abba, e ha dovuto salutare a novembre il capitano Gaetano, miglior realizzatore dei suoi, costretto a terminare la stagione per la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. Un restyling che non ha rivitalizzato ini, dato che l’ultima vittoria risale all’8 dicembre e quella in casa al 13 novembre e la distanza dal gruppo delle penultime è già di quattro punti.