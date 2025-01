Ilrestodelcarlino.it - "Curare il verde e un nuovo circolo"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"La necessità maggiore èil. Ci sono piante che coprono segnali, lampioni e finestre di appartamenti". E’ il pensiero di Stefano Bartocci, che aggiunge: "Sarebbe anche bello far nascere unnel quale le persone possano riunirsi per giochi di società, guardare la partita dell’Ascoli o comunque ritrovarsi per stare insieme. Nella parte alta di Monticelli, nei pressi della scuola elementare, si potrebbe rimettere in funzione il campetto da calcio realizzato qualche anno fa e allestire altri campetti, magari al coperto, sempre sullo stesso terreno inutilizzato".