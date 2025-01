Ilrestodelcarlino.it - Carpi, ora la classifica si fa più difficile

Oltre all’amaro in bocca per le modalità in cui è maturata, la sconfitta di venerdì sera a Perugia ha lasciato segni tangibili anche sulladel. I successi della Spal a Lucca (doppietta di un eterno Antenucci) e del Pontedera ieri a Sestri Levante hanno di fatto dimezzato in appena 90’ il vantaggio della squadra di Serpini sulla zona playout: i 6 punti prima della sfida del "Curi" sono diventati 3, con la Spal a quota 23 prima squadra della zona calda che è attesa fra due settimane al "Cabassi" per un derby che si annuncia molto caldo. Ildopo le due gare ravvicinate in appena 5 giorni fra Milan e Perugia ora avrà otto giorni per preparare l’arrivo dell’Entella, che oggi sarà in campo ad Ascoli per riprendersi la vetta dopo il sorpasso della Ternana. I liguri sono attesi adomenica 19 alle 17,30 per la prima due gare di fila in casa in cui i biancorossi proveranno a rimettersi in moto.