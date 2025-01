Lanazione.it - Auto in fiamme al casello autostradale, il conducente scappa e si salva

Prato, 12 gennaio 2025 – Paura questa mattina 12 gennaio all’altezza delstradale di P rato Ovest. I vigili del fuoco della locale stazione sono intervenuti per un incendio che ha interessato una vettura ferma al varco. L’incendio ha completamente distrutto la vettura e danneggiato la pensilina e la cabina adibita al pagamentostradale. Il rogo ha causato notevoli ritardi sul traffico che solo ora dopo diverse ore è ripreso regolarmente. Ildella vettura interessata dalleè riuscito ad allontanarsi in tempo, perciò non si registrano feriti.