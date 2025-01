361magazine.com - Web in rivolta per il televoto del Grande Fratello, i fan scrivono al Codacons

Il web non ci sta e alcuni fan di Shaila Gatta hanno chiesto l’annullamento deldel: Il motivo C’è fermento tra i fan di Shaila Gatta e quelli di Helena Prestes tanto che alcuni fan dell’ex velina hanno scritto in massa alper chiedere l’annullamento deldel. Il motivo? Secondo il regolamento del GF sarebbero validi solo i voti arrivati dall’Italia ma la modella brasiliana starebbe ricevendo voti dal Brasile come ha chiesto la sorella di Helena ai fan e questo violerebbe il regolamento stesso del reality show di Alfonso Signorini.Così sul web è scoppiato il caos tra i fan degli “Shailenzo” e quelli della modella, gli “Heleners”.“Ragazzi questi ci buttano fuori Shaila se non facciamo qualcosa. Contattiamo tutti il”. “Scriviamo alperché quelle votano dal Brasile ed è contro il regolamento.