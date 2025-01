Isaechia.it - Uomini e Donne, amica di Martina De Ioannon esprime la sua preferenza tra Ciro e Gianmarco

Manca ormai davvero poco alla scelta diDe, l’ex protagonista di Temptation Island atterrata sull’ambito trono didopo la fine della frequentazione con Carlo Marini, l’ex tentatore conosciuto nel villaggio dell’Is Morus Relais dove era sbarcata insieme all’ormai ex fidanzato Raul Dumitras.Ancora davvero pochissimi giorni e scopriremo con chi la bionda tronista romana sceglierà di uscire dal parterre del Trono classico. Chi sarà il prescelto fraSolimeno oSteri?Sui social il toto nome è già partito da qualche settimana e si è maggiormente intensificato dopo alcune foto inedite che hanno iniziato a circolare sul web in merito alle ultime esterne dicon i suoi due corteggiatori.L’ago della bilancia al momento sembrerebbe propendere verso il bel 28enne romano, ma come la storia diinsegna, tutto può accadere!Nel frattempo anche Vittoria Bricarello,nonché ex compagna di avventura in quel di Temptation Island ha espresso la sua