Romadailynews.it - Successo per “Amici fragili”, raccolti oltre 35 quintali di beni per i più bisognosi

L’iniziativa solidale di Tutti Taxi Per Amore ha coinvolto 150 tassisti e 63 punti di raccolta, con il sostegno dell’assessorato alle Politiche Sociali di Roma Capitale.Roma, 11 gennaio 2025 – Si è conclusa con numeri significativi l’iniziativa solidale “”, promossa dall’associazione Tutti Taxi Per Amore con il patrocinio dell’assessorato alle Politiche Sociali e alla Salute di Roma Capitale. Dal 7 al 9 gennaio, 63 punti di raccolta, tra “Case degli anziani e del quartiere” (Csaq) e altre sedi, hanno accoltodi prima necessità destinati a persone senza dimora e famiglie in difficoltà.Il bilancio finale è impressionante:35di, tra coperte e indumenti, grazie al coinvolgimento di 150 tassisti e al sostegno dei cittadini. Per facilitare le donazioni, i tassisti si sono offerti di ritirare gratuitamente ia domicilio e di fornire informazioni sui punti di raccolta.