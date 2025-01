Zonawrestling.net - SmackDown 10.01.2025 Roman Rumble

Benvenuti all’analisi di, in diretta dal Moda Center di Portland, Oregon. Una serata che promette scintille con l’annuncio di Paul Heyman riguardo i piani diReigns e il primo show dopo il debutto di Raw su Netflix.Paul Heyman si presenta sul ring definendolo uno dei più grandi onori della sua carriera annunciare che c’è solo un Tribal Chief indiscusso nell’universo WWE,Reigns. Il pubblico risponde con cori “OTC”. Heyman dice che Reigns l’ha autorizzato a condividere i suoi piani futuri non solo con i fan ma con qualcuno che merita di sentirli faccia a faccia: Cody Rhodes.Cody Rhodes fa il suo ingresso e stringe la mano a Heyman. Quest’ultimo gli dice che merita ogni applauso e molto di più, sottolineando come abbia fatto qualcosa che pochissimi hanno fatto nel business: guadagnarsi il rispetto diReigns.