Ilfattoquotidiano.it - Scopro sul Corriere di essere antisemita. Mi è bastato un disegno e un’opinione contraria

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Sei a pagina 11, c’è un tuo”. Il 4 gennaio 2025die odiatore grazie a una paginata deldella Sera e il titolone “L’antisemitismo cresce, 268 mila post di odio”. Cosa faccia del miola prova di un odioso antisemitismo è solo nella propaganda che ha reso Israele e Palestina argomento più divisivo del Covid. A partire dalla parola: sono semiti anche gli arabi, ma “vale” solo per gli ebrei! Ci si abitua al suono di una parola come alla storpiatura del suo significato.Possiedo una kefiah (anzi due).Quindi sono per la Palestina.Quindi sono filoterrorista.Quindi sono.Quindi cosa sono? Sono diffamato come odiatore e.Non posso disegnare il cancello del campo di concentramento di O?wi?cim (pardòn, Auschwitz), non posso usare la parola genocidio, non posso disegnare la giornalista palestinese Shireen Abu Akleh, assassinata dall’IDF, non posso nominare Vittorio Arrigoni, non posso contraddire Liliana Segre, non posso scrivere “Cessate il fuoco”, non posso disegnare Netanyahu, non posso dire Governo o Esercito Israeliano che immediatamente sono odiatore e