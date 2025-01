Thesocialpost.it - Sci, Federica Brignone trionfa nella discesa libera di Sankt Anton

ha ottenuto una straordinaria vittoriadindo con un tempo di 1’16?08. L’azzurra ha superato la svizzera Malorie Blanc e la ceca Ester Ledecka, che hanno terminato rispettivamente al secondo e terzo posto con 1’16?26. Laura Pirovano ha chiuso al quarto posto con 1’16?51. Per, questa vittoria rappresenta il primo successo in carriera in questa specialità. Alle spalle dell’italiana si è classificata l’austriaca Stephanie Venier, che ha preceduto la statunitense Lindsey Vonn e le connazionali Huetter e Nina Ortlieb.Un altro risultato positivo per l’Italia, sebbene ci sia stata delusione per Sofia Goggia, che ha dovuto ritirarsi dopo una caduta durante la. La campionessa azzurra è finita contro le reti nel tratto più tecnico e complesso della pista, ma fortunatamente non ha riportato conseguenze.