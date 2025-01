Thesocialpost.it - Sara Cherici condannata a 16 anni per la bici lanciata su Mauro Glorioso: “Penso alla sua vita distrutta tutti i giorni, ma non merito questa condanna”

Sedicidi reclusione.è la pena inflitta dal tribunale di Torino aChierici, l’unica imputata maggiorenne nel caso di, lo studente palermitano che ha subito gravi ferite dopo essere stato colpito da unaclettadall’alto del bastione dei Murazzi del Po.L’incidente è avvenuto nella notte tra il 20 e il 21 gennaio 2023. Sebbene non sia stata lei a lanciare la, era presente e ha assistitoscena senza intervenire, proseguendo la serata con i suoi amici come se nulla fosse accaduto. Oggi, 9 gennaio, subito dopo la lettura della sentenza, ha accusato un malore che ha richiesto l’intervento di un’ambulanza. Successivamente si è ripresa e, in lacrime, ha commentato: “Non è giusto, devo pagare, ma non in questo modo”, mentre la sorella protestava contro la decisione della Corte.