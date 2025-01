Sport.quotidiano.net - Pallavolo Serie A2. Emma Villas, il capitano Andrea Rossi suona la carica: "Prima i play-off, poi proviamo a fare cose importanti»

Leggi su Sport.quotidiano.net

si prepara alla sfida contro Brescia, un’altra delle squadre che avrebbe potuto affrontare ad un’altezza simile, mentre invece è davanti di ben undici punti. Il compito si preannuncia difficile, ma è in sfide di questo genere che si trovano le motivazioni migliori. Si parla di ‘antipasto dioff’, però la post season è tutta da conquistare, con il settimo posto attuale che si potrebbe trasformare agilmente in quarto ma anche in decimo, tale è la lotta in quella zona della classifica, dove unadi successi può far recuperare terreno mentre una o due sconfitte possono far ricadere fuori dal gruppo delle prime sette. "La classifica rimane corta, il secondo gruppo è racchiuso in pochi punti, la situazione è incerta, noi vogliamo arrivare ai-off per poi provare aqualcosa d’importante – ha affermato il(a sinistra nella foto) ai microfoni del sito ufficiale della società –.