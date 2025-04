Pogacar frana ancora sul pavé la caduta in cui ha perso la Parigi Roubaix potenza senza controllo

ancora una volta Tadej Pogacar ha confermato che lo sterrato non fa per lui. Campione disumano sull'asfalto, paga l'incapacità di gestire la bici sul pavé. E se alla Strade Bianche la rimonta è riuscita, alla Parigi-Roubaix ha pagato il suo errore nel peggiore dei modi: perché l'Inferno non perdona. Leggi su Fanpage.it una volta Tadejha confermato che lo sterrato non fa per lui. Campione disumano sull'asfalto, paga l'incapacità di gestire la bici sul. E se alla Strade Bianche la rimonta è riuscita, allaha pagato il suo errore nel peggiore dei modi: perché l'Inferno non perdona.

Potrebbe interessarti anche:

Petacchi : “Van der Poel più veloce di Pogacar e Ganna. Milan seguirà chi attacca - Tiberi deve lavorare ancora tanto”

Lo Stallazzo riapre i battenti. La frana c’è ancora ma la cooperativa rinasce

Frana - ancora disagi sulla Provinciale

Ne parlano su altre fonti Pogacar frana ancora sul pavé la caduta in cui ha perso la Parigi-Roubaix: potenza senza controllo.

Riporta fanpage.it: Pogacar frana ancora sul pavé la caduta in cui ha perso la Parigi-Roubaix: potenza senza controllo - Ancora una volta Tadej Pogacar ha confermato che lo sterrato non fa per lui. Campione disumano sull’asfalto, paga l’incapacità di gestire la bici sul pavé. E se alla Strade Bianche la rimonta è ...

Secondo gazzetta.it: Parigi-Roubaix, tris da urlo di Van der Poel: Pogacar fora e perde la battaglia - L'Olandese Volante (colpito da una borraccia lanciata da uno spettatore) è imprendibile per Tadej che si ferma, non molla ma chiude a 1'17". Completa il podio il danese Pedersen, terzo su Van Aert ...

fanpage.it comunica: C’è solo Van der Poel alla Parigi-Roubaix: l’olandese vince la terza di fila, Pogacar mesto secondo - Una Parigi-Roubaix che non ha risparmiato emozioni e colpi a sorpresa. Una fenomenale sfida a due tra Mathieu van der Poel e Tadej Pogacar che si sono dati battaglia a 110km dal traguardo. Poi, un err ...