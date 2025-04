Installato un defibrillatore pubblico a Giovi

Giovi è un territorio cardioprotetto. È stato infatti inaugurato nella giornata di ieri il nuovo defibrillatore che è stato Installato nella piazza del paese a fianco dell'ingresso del ristorante "Il principe". L'inaugurazione è avvenuta alla presenza di Giovanni Grasso presidente dell'Opi.

