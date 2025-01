Unlimitednews.it - Morti sospette ad Argenta: indagini sull’uso del Midazolam

Le autorità stanno indagando su due decessi sospetti all’ospedale Mazzolani Vandini di, avvenuti a settembre 2024. Un infermiere di 42 anni è indagato per omicidio volontario aggravato in relazione alledi Antonio Rivola, 82 anni, e Floriana Veronesi, 90 anni. Il, una benzodiazepina con proprietà sedative e ipnotiche, è al centro delle. Questo farmaco, utilizzato in ambito ospedaliero per sedazione e anestesia, può causare effetti collaterali gravi, inclusi arresto cardiaco e respiratorio, se somministrato in dosi elevate o senza adeguato controllo medico. Oltre ai due decessi, la Procura sta esaminando le cartelle cliniche di circa 50 pazienti, di età compresa tra 70 e 90 anni, per verificare eventuali somministrazioni non autorizzate del farmaco. Le analisi tossicologiche, in particolare l’esame dei capelli, sono in corso per rilevare tracce di, nonostante la sua breve emivita renda complessa la rilevazione.