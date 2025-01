Marianna uccisa da un colpo di pistola al cuore è giallo Era a casa di un amico

Leggi su Caffeinamagazine.it

Una donna di 36 anni, ex logopedista e insegnante, è stata trovata senza vita con una ferita da arma da fuoco al petto nell'abitazione di unPisciotta, originaria di Marigliano, in provincia di Napoli, risiedeva da circa sette anni in viale Monsignor Vicinanza. Il dramma si è verificato il 7 gennaio a Carbonara di Nola.La donna aveva trascorso la notte adi un, un insegnante di educazione fisica. La mattina seguente, il 43enne avrebbe scoperto il corpo senza vita della donna battipagliese e ha immediatamente contattato i soccorsi del 118. Purtroppo, i sanitari giunti sul posto hanno constatato il decesso della 36enne. A quel punto, sono stati allertati i carabinieri, che hanno informato il magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Nola.Le indagini hanno confermato che l'uomo possedeva l'arma da fuoco in modo legale.