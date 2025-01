Sport.quotidiano.net - L’ex Pelagatti riparte con il Caldiero: : "Impatto positivo"

Carlocon ildifensore dell’Ascoli, dopo aver già disputato una gara in gialloverde (quella persa col Padova 1-0), nelle ultime ore è stato presentato ufficialmente dalla società veneta. Nel corso del girone d’andata aveva vestito la maglia del Legnago, fanalino di coda nel girone b di serie C, facendo registrare 14 presenze. "L’è stato subitodal giorno in cui sono arrivato – commenta il 36enne -. Ho trovato un gruppo bellissimo. Mi hanno accolto tutti alla grande. Col Padova penso che l’atteggiamento che abbiamo avuto sia stato quello giusto, poi è chiaro che quando fai qualche errore con una squadra così lo paghi e si fa veramente fatica a portarla a casa. La strada però è quella giusta e ho trovato un ambiente veramente. Il mio trasferimento alnon lo vedo come un tornare indietro.