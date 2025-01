Ilgiorno.it - Il nuovo stadio a San Siro. Partita l’analisi del terreno

Il video mostra alcuni operai di Rete Italia ieri mattina al lavoro per alcuni rilevamenti nel Parco dei Capitani, l’area verde di fianco allodi Sandove potrebbe sorgere ildi Milan e Inter. Le immagini, girate dal balcone di un residente, sono state rese note ieri dal consigliere comunale dei Verdi Carlo Monguzzi, il quale, in una nota, è netto: "Come si vede nel video in allegato, stamattina (ieri, ndr) operai di Rete Italia hanno iniziato “carotaggi e indagini geologiche per il”. Nessuno ha deliberato ilma iniziano i prelavori. Guardate poi che bello il Parco dei Capitani, che verrà tutto cementificato alla faccia della protezione del verde e del no al consumo di suolo". Il politico ambientalista aggiunge che gli operai, interpellati da alcuni abitanti, hanno riferito di aver ricevuto il permesso di effettuare il sopralluogo dal settore Ambiente del Comune.