Forlimpopoli, il Comune potrebbe traslocare

Gli uffici comunali diro trovare una nuova casa nelle aule dell’ormai ex scuola De Amicis. "Si tratta di un’ipotesi, lontana, che deve essere ancora valutata nella sua fattibilità e discussa con i cittadini e le associazioni" tiene a precisare la sindaca, Milena Garavini, mentre si parla del destino dell’ex convento di via Saffi che, fino al 2023, aveva ospitato, appunto, anche la scuola elementare De Amicis. La lontananza temporale di cui parla la sindaca è dovuta al fatto che, nell’ala dell’edificio che insiste su via Saffi, devono essere eseguiti dei lavori di messa in sicurezza statica che ancora devono essere progettati. "Lo spostamento degli uffici comunali dalla rocca – spiega la sindaca – fa parte del programma di mandato e l’edificio di via Saffifare al caso nostro, ma prima servono le risorse per redigere il progetto di messa in sicurezza, per poi andare a reperire fondi per la realizzazione dei lavori".