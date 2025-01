Ilgiorno.it - Due milioni per liberare Vaprio. Dalla Regione parte dei fondi per creare la tangenziale Ovest

Duedi euro per la nuova, a. Il Pirellone spedisce nella Valle di Leonardo i soldi che mancano per realizzare la bretella, l’ultimo capitolo dei grossi interventi viabilistici che salveranno il borgo da traffico e smog. Il progetto è uno dei 12 "Accordi di rilancio economico sociale e territoriale" (Arest) sparsi nelle province lombarde appena finanziati da Palazzo Lombardia. Iarrivano al termine di un lungo lavoro di tessitura, nelle mappe del Comune le nuove arterie - c’è anche laNord sempre sostenuta- hanno fatto la loro comparsa più di 20 anni fa e adesso anche laha i mezzi per diventare realtà. Il bypass della Sp 525 è già in corso, mancava l’ultimo tassello, da via Trezzo all’esterno, perché servivano, ma adesso che lafinanzia, la pratica torna sul binario giusto.