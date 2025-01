Dopo la morte di Margaret Spada spuntano decine di denunce choc delle pazienti | I medici fumavano durante gli interventi

Leggi su Dayitalianews.com

Circa due mesi fa morìessersi sottoposta ad un intervento di rinoplastica al naso nello studio dei Procopio e da allora sarebbero spuntatedi segnalazioni e dinei confronti dei. Come riferito da Fanpage sarebbero almeno 10 lesporte contro l’ambulatorio dove la 22enne siciliana è stata operata prima di essere trasportata al Sant’Eugenio. I Nas invece avrebbero ascoltato almeno una ventina di ragazze che hanno avuto contatti con lo studio.Le indaginiladiAl momento risultano indagati Marco e Marco Antonio Procopio, padre e figlio titolari dello studio di Fonte Ostiense. Restano da chiarire le cause che hanno portato la giovane 22enne allae, in tale ottica, saranno decisivi i risultati dell’esame tossicologico per i quali bisogna però ancora attendere.