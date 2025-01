Sport.quotidiano.net - Corrida all’Olimpico: il Como brilla, va in svantaggio e la riagguanta con Cutrone

, 10 gennaio 2025 – Finisce in pareggio per 1 a 1 la sfida frae Lazio, una partita molto dura, in cui i giocatori non si sono risparmiati colpi e ruvidezze varie. Le reti di Dia e, così come il bel gioco del, hanno deliziato l'Olimpico. Le due squadre giocano con uno speculare 4-2-3-1. Fabregas fa esordire fra i pali il nuovo portiere Butez, arrivato da solo 48 ore. Fadera sgasa subito sulla fascia per ben due volte e al 4' smarca Paz davanti a Provedel, ma il pallonetto dell’argentino esce di poco. Ilspinge e prende un incrocio dei pali con un colpo di testa di Kempf, dopo una punizione di Strefezza da destra. Nell’inizio fulminante dei lariani anche Strefezza va vicino al gol, con un tiro secco che impegna Provedel. Nico Paz of(C) leaves the field due to injury during the Italian Serie A soccer match SS Lazio vs1907 at Olimpico stadium in Rome, Italy, 10 January 2025.