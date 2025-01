Lapresse.it - Cecilia Sala, ipotesi rogatoria Usa per sequestrare dispositivi di Abedini

Gli Stati Uniti potrebbero chiedere coninternazionale di farsi consegnare le copie dei cellulari,elettronici e chiavette Usb sequestrate a Mohammed Adebini Najafabadi per carpire i ‘segreti’ e ricostruire la rete di contatti internazionali del presunto ‘ingegnere dei droni’ di Teheran. Da quanto si apprende il verbale di perquisizioni e i materiali sequestrati all’iraniano, detenuto in carcere a Opera e arrestato dalla Digos il 16 dicembre a Malpensa su ordine di cattura internazionale di Washington, non è nella disponibilità dei magistrati della quinta sezione penale della Corte d’appello di Milano, chiamati a decidere sull’estradizione dello svizzero-iraniano, ma nelle mani della Procura di Milano che ha aperto un fascicolo senzadi reato né indagati dopo l’arresto, assegnato al procuratore aggiunto Eugenio Fusco e al Procuratore Marcello Viola.