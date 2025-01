Caos treni Salvini risponde alle critiche | Al lavoro per migliorare l’Italia grave carenza di infrastrutture Poi l’attacco a Renzi

Leggi su Open.online

Con la rete ferroviaria in tilt per un guasto alla linea elettrica nei pressi della Stazione Centrale di Milano, mentre si accumulano i ritardi deie si allunga la lista di quelli cancellati, le opposizioni concentrano le loro forze contro il ministro dei Trasporti Matteo. La circolazione nello snodo milanese è stata ripristinata dopo oltre 7 ore di intervento per un problema alla rete elettrica aerea.fortiarrivate dopposizioni, il titolare del dicastero ha risposto con una nota che difende l’operato del vicepremier. E scarica su chi l’ha preceduto le responsabilità dei disagi recenti. «Decenni di disinteresse, mancati investimenti, NO ideologici: così, oggi, ci ritroviamo in un’Italia con unadiche spiega i fatti delle ultime ore», si legge nel comunicato del Mit, «da due anni a questa parte, con Matteoal Mit, sono stati moltiplicati gli sforzi per invertire la tendenza, soprattutto sulla rete ferroviaria, nonostante burocrazia e scioperi a raffica proclamati dai sindacati di sinistra».