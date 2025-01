Bergamonews.it - Atalanta, riparte la caccia alla vetta: contro l’Udinese serve vincere per tornare al primo posto

Udine. Archiviata la sconfitta nella semifinale della final four di Supercoppa italiana al cospetto dell’Inter, l’torna a sintonizzarsi sull’obiettivo campionato: la Dea, infatti, torna in campo sul palcoscenico della Serie A per affrontare.Per i nerazzurri si tratta della prima partita del 2025 per quanto riguarda il campionato, dove il pareggio maturatola Lazio lo scorso 28 dicembre ha stoppato una straordinaria striscia di undici vittorie consecutive.In classifica, Lookman e compagni occupano il secondo, staccati di tre lunghezze rispettosquadra di Antonio Conte. Non va però dimenticato che gli orobici devono recuperare una partita e lo faranno proprio martedì (14 gennaio) ospitando la Juventus al Gewiss Stadium. Prima, però, c’è da battereper lanciare un segnale forte e concretoconcorrenza.