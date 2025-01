Quotidiano.net - Antonio Tajani: Il 41bis non deve mortificare la dignità del detenuto

"La pena consiste nella privazione della libertà. Non sono contrario, anzi sono favorevole, al, ma anche ilnonladel. Restringe di più i limiti della libertà rispetto ai detenuti normali ma incattivire ilnon ne favorisce il recupero". Lo diceall'evento di FI 'Azzurri in vetta'. "La carcerazione preventiva non serve a far confessare qualcuno, ma a impedire la reiterazione del reato, ma se è vero che il 50% dei processati è assolto è vero che il 50% dei detenuti che sono in carcerazione preventiva sono innocenti. Occorre quindi dare un segnale chiaro, che non significa lassismo, perché la pena va scontata fino alla fine, ma la pena consiste e le parole del Capo dello Stato sono state illuminanti, nella privazione della libertà".