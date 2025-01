Ilgiorno.it - Alzate Brianza, palo del telefono cade sulla provinciale: strada interrotta

(Como) , 11 gennaio 2025 - I vigili del fuoco di Cantù ed Erba sono intervenuti in mattinata per rimuovere unspezzato pericolante che rischiava dire38. Durante le operazioni di messa in sicurezza ilgià spezzato è collassatosedele già chiusa al traffico dalla Polizia locale di Cantù, giunta sul posto per fornire viabilità e assistenza. Lache collega il Canturino con l'Erbese è rimasta chiusa a lungo per consentire le operazioni di messa in sicurezza e sgancio dei cavi dal. Fino alla conclusione dell'intervento il traffico è stato deviato con qualche problemaviabilità diretta da e verso la Città del Mobile che è stata deviata verso Brenna e Montorfano. Alla fine grazie all'intervento dei tecnici è stato ripristinato il collegamento telefonico per le abitazioni servite dalla linea danneggiata.