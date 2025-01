Ilrestodelcarlino.it - Addio all’oste Pedroni, custode della tradizione

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Lo scorso lunedì 6 gennaio, all’età di 89 anni, se ne è andato Italo, l’ultimo degli osti modenesi: lo apprendiamo a funerali avvenuti in forma privata. Il tam tam sommesso e rispettoso di quanti hanno appreso la notizia si diffonde, lasciando intuire quanto Italo fosse amato dai modenesi e fosse circondato da un senso di gratitudine per ciò che aveva fatto per il nostro territorio. Un punto fermo, mai venuto meno nel cuore dei modenesi, neppure quando per limiti di età aveva deciso di lasciare le redini dell’Osteria di Rubbiara al figlio Giuseppe (sesta generazione), che con qualche aggiustamento, ma senza stravolgere la linea indicata dal papà, aveva proseguito nel tenere aperta l’insegna, continuando ad occuparsiproduzione di aceto balsamico tradizionale, nocino, liquori, distillati, dell’azienda di famiglia, con i quali erano arrivati riconoscimenti internazionali.