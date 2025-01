Unlimitednews.it - A Reggio Emilia “Un murale per la salute” per abbattere le barriere

(ITALPRESS) – Leall’inclusività degli anziani e delle persone fragili non sono solo quelle fisiche, ma sono soprattutto quelle sociali e culturali. Tutte, si possono. Va scritto su tutti i muri, con il linguaggio universale dell’arte, perchè sia memoria per i cittadini. E’ questo l’obiettivo di ‘Unper la salutè, #unperla, realizzato dall’artista reggiano Davide Ghiacci, promosso dalla Federazione nazionale degli Ordini TSRM e PSTRP, che rappresenta 18 professioni sanitarie dell’area tecnica, della riabilitazione e della prevenzione, e dall’ASP– Città delle Persone, che opera anell’organizzazione ed erogazione di servizi socioassistenziali e sociosanitari per persone anziane in stato di non autosufficienza fisica e/o psichica, persone disabili adulte, e si occupa anche della gestione dei servizi per minorenni, sensibilizzando inoltre l’opinione pubblica alla consapevolezza delle difficoltà quotidiane degli anziani, all’importanza di un ambiente inclusivo, favorendo la creazione di un legame tra le professioni sanitarie e la comunità locale.