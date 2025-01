Bergamonews.it - Volo Bergamo-Ulan Bator, ci siamo: in arrivo l’ok del Ministero per il collegamento diretto con la Mongolia

Orio al Serio. A un passo dal traguardo: come annunciato a metà dicembre in occasione della Conferenza nazionale dell’export, il ministro degli Esteri Antonio Tajani sta per mettere la propria firma sull’intesa che consentirà all’aeroporto didi pianificare uncon destinazione, capitale della.Dopo Israele, Giordania, Georgia ed Emirati Arabi, lo scalo bergamasco si spingerà quindi ancora più ad Oriente, a riconferma di una precisa strategia di sviluppo che da anni guarda ad Est: un interesse che si è dimostrato reciproco e non è un caso che sulle piste del Caravaggio si siano affacciati vettori di rilievo in quella zona del mondo, come Air Arabia, Georgian Airways e flydubai.L’iter autorizzativo è ormai arrivato alle battute finali e si attende solamente il via libera del governo al Memorandum di Intesa tra i due Paesi.