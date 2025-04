Grave lutto in Rai lacrime in diretta | È morto Giuseppe

diretta la scomparsa improvvisa di Giuseppe, una figura storica e amatissima del Giornale Radio Rai. L’emozione ha travolto gli studi, e la voce rotta dal pianto dei conduttori ha reso impossibile trattenere le lacrime.Leggi anche: Scandalo in Serie A, indagati dodici giocatori: cosa sta succedendoLeggi anche: Terremoto, scossa fortissima di magnitudo 6.2: torna l’incuboAddio a Giuseppe Carrisi, volto storico del Giornale RadioLa voce inconfondibile di Giuseppe Carrisi, caposervizio e conduttore delle edizioni dell’alba del GR3, si è spenta lasciando un vuoto profondo nella redazione e tra gli ascoltatori affezionati. Tvzap.it - Grave lutto in Rai, lacrime in diretta: “È morto Giuseppe” Leggi su Tvzap.it Una notizia sconvolgente ha colpito il mondo del giornalismo, lasciando colleghi e ascoltatori senza parole. Durante le edizioni dell’11 aprile, la Rai ha annunciato inla scomparsa improvvisa di, una figura storica e amatissima del Giornale Radio Rai. L’emozione ha travolto gli studi, e la voce rotta dal pianto dei conduttori ha reso impossibile trattenere le.Leggi anche: Scandalo in Serie A, indagati dodici giocatori: cosa sta succedendoLeggi anche: Terremoto, scossa fortissima di magnitudo 6.2: torna l’incuboAddio aCarrisi, volto storico del Giornale RadioLa voce inconfondibile diCarrisi, caposervizio e conduttore delle edizioni dell’alba del GR3, si è spenta lasciando un vuoto profondo nella redazione e tra gli ascoltatori affezionati.

Morto il giornalista Rai Giuseppe Carrisi, commozione in diretta dei colleghi: "Giornale in lutto".

(L’agenzia fanpage.it ha pubblicato che:) Morto il giornalista Rai Giuseppe Carrisi, commozione in diretta dei colleghi: “Giornale in lutto” - Nelle scorse ore è morto improvvisamente Giuseppe Carrisi, grave lutto per la redazione del Giornale Radio Rai ...

(Risulta da fonti di adnkronos.com che:) Morto Giuseppe Carrisi, giornalista Rai voce del GR3 aveva 63 anni - La nota Usigrai: "Morto improvvisamente, collega sempre attento e gentile del quale sentiremo la mancanza" ...

