Basket Eurolega | Virtus Bologna da applausi il Barcellona la spunta nel finale

, 11 aprile 2025 – LaSegafredoesce a testa alta dal match contro ilche dovrà sudare le proverbiali sette camicie per imporsi nei secondi finali col punteggio di 91-87. Si chiude con una sconfitta, la venticinquesima stagionale, il cammino inper i felsinei che onorano nel migliore dei modi l’appuntamento vendendo cara la pelle. E’ Kevin Punter il top scorer del match coi venti punti iscritti a referto; brilla anche la stella di Tomas Satoransky che sfiora la doppia doppia (11 punti e 9 assist serviti). Nelle fila italiane non bastano né i diciassette di Tornike Shengelia né i sedici con 4/5 da oltre l’arco per Justin Holiday. Decisiva l’accelerata blaugrana con Parker nei secondi conclusivi Cinque punti di Justin Anderson nei primi quaranta secondi inaugurano la contesa in terra catalana.