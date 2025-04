Reggiana sfida Vicenza per allungare la striscia positiva in Primavera 2

Reggiana. Nella 26ª giornata del campionato Primavera 2, la squadra di Turrini gioca alle 15 a Montecchio contro il Vicenza, cercando di portare a 8 la striscia positiva, ma magari provando a centrare i 3 punti dopo ben 6 pareggi di fila: la terzultima piazza, che significa salvezza, dista solo 3 lunghezze, ma con 5 gare da disputare non si può tergiversare. Alle 16 l’Under 14, che gioca in amichevole col Mantova. Domani l’Under 15 gioca alle 14,30 a Vinovo contro la Juventus, imitata 2 ore più tardi dall’Under 15; appuntamento interno, invece, per l’Under 17, che alle 15 al "Meloni" di Novellara se la vedrà con la Carrarese. A partire dalle 9,30, invece, l’Under 13 gioca a Castel Maggiore nel 43° torneo "Tassi". SIMONELLI. Si è svolta la presentazione della sesta edizione del Gran Galà del Calcio Adicosp (Associazione Italiana Direttori e Collaboratori Sportivi), che premia i protagonisti del calcio italiano e i valori che lo sport può trasmettere come strumento di crescita e comunità. Sport.quotidiano.net - Reggiana sfida Vicenza per allungare la striscia positiva in Primavera 2 Leggi su Sport.quotidiano.net La quarta della classe sulla strada della. Nella 26ª giornata del campionato2, la squadra di Turrini gioca alle 15 a Montecchio contro il, cercando di portare a 8 la, ma magari provando a centrare i 3 punti dopo ben 6 pareggi di fila: la terzultima piazza, che significa salvezza, dista solo 3 lunghezze, ma con 5 gare da disputare non si può tergiversare. Alle 16 l’Under 14, che gioca in amichevole col Mantova. Domani l’Under 15 gioca alle 14,30 a Vinovo contro la Juventus, imitata 2 ore più tardi dall’Under 15; appuntamento interno, invece, per l’Under 17, che alle 15 al "Meloni" di Novellara se la vedrà con la Carrarese. A partire dalle 9,30, invece, l’Under 13 gioca a Castel Maggiore nel 43° torneo "Tassi". SIMONELLI. Si è svolta la presentazione della sesta edizione del Gran Galà del Calcio Adicosp (Associazione Italiana Direttori e Collaboratori Sportivi), che premia i protagonisti del calcio italiano e i valori che lo sport può trasmettere come strumento di crescita e comunità.

Potrebbe interessarti anche:

LR Vicenza-Alcione Milano : le probabili formazioni

Alle ore 15 allo stadio Menti si gioca la sfida LR Vicenza-Alcione Milano. Mister Vecchi recupera Leverbe dalla squalifica, ma non avrà Cuomo, alle prese con una contrattura. Il tecnico biancorosso ...

Pro Patria-LR Vicenza : Dulce et deorum est pro patria vincere

Oggi il menu calcistico del Lane prevede la spedizione a Busto Arsizio e come commento alla trasferta, chissà perché, mi ritrovo a tuffarmi nelle reminiscenze di latino latinorum delle vecchie ...

Vicenza Classic Car Show 2025 - missione compiuta. Tre giorni di passione su quattro ruote

La seconda edizione del Vicenza Classic Car Show, forte del fascino intramontabile delle auto che hanno scritto pagine di storia e di emozioni, ha superato ogni attesa: un fiume di appassionati — ...

Reggiana sfida Vicenza per allungare la striscia positiva in Primavera 2. Ne parlano su altre fonti

(Secondo quanto riportato da msn.com:) Reggiana sfida Vicenza per allungare la striscia positiva in Primavera 2 - La Reggiana affronta il Vicenza per estendere la serie positiva. Nicola Simonelli premiato al Gran Galà del Calcio.

(Da una nota di ilrestodelcarlino.it si apprende che:) Reggiana: problemi difensivi e la sfida di Dionigi per migliorare - L’attuale problema della Reggiana, infatti, è da individuare soprattutto nella fase difensiva. Certo, l’assenza di un uomo d’area che sappia finalizzare è palese, ma se ogni volta che ...

(Lo rende noto sampnews24.com:) Reggiana-Sampdoria, conferme a centrocampo per Ricci e Meulensteen? Ecco cosa filtra in vista della sfida, le ultime - Reggiana-Sampdoria, Ricci e Meulensteen verso la conferma a centrocampo: ecco cosa filtra in vista della sfida del MAPEI Stadium, le ultime Inizia il conto alla rovescia in vista di Reggiana-Sampdoria ...