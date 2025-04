Ho ripulito da solo spiagge e parchi da migliaia di mozziconi di sigaretta Un piccolo gesto che fa la differenza

piccolo gesto per cambiare il mondo. O perlomeno le città in cui viviamo. È questa l'idea di Daniele Benzi, ventiduenne di Rimini, che in due mesi ha raccolto dalle strade, dai parchi e dalle spiagge della sua città 21500 mozziconi di sigarette. E che ora spera che il suo gesto possa essere di esempio: "È qualcosa di semplice, ma che moltiplicato può fare la differenza. Basterebbe fare tutti un passo in più, buttando nel cestino i rifiuti e raccogliendo quelli che troviamo".L'idea è arrivata passeggiando con il suo cane: "Ho iniziato ad agosto, pulendo l'area verde vicino a casa mia. Ormai ricordavo l'immondizia presente, non passavano mai a pulire". Così, armato di guanti e sacchetti, ha iniziato a liberare i prati dai rifiuti. E ha deciso di avviare un esperimento durato poi due mesi: ogni giorno, dal 4 febbraio al 4 aprile, ha raccolto ogni singola sigaretta trovata per terra.

