Lucchese presenta istanza di fallimento | 44 giorni per evitare la retrocessione

Lucchese nella giornata di ieri ha formalmente presentato l'istanza di fallimento al Tribunale di Lucca. L'idea partita giovedì 10 aprile dal sindaco revisore dei conti Liban Varetti è stata sposata anche dal gruppo squadra. Giovedì il patron si sarebbe dovuto presentare in conferenza stampa e i bonifici sarebbero dovuti arrivare sui conti dei dipendenti. Entro quarantaquattro giorni servirà dunque trovare un acquirente per scongiurare la ripartenza dal campionato di Eccellenza ed evitare una sentenza che potrebbe decretare il quarto fallimento in diciassette anni del club rossonero. Nell' attesa di nuovi compratori la squadra ha però ribadito la volontà di voler portare a termine il campionato, così da conquistarsi la salvezza sul campo.

