Virtus Bologna sfiora l'impresa contro Barcellona in Eurolega.

9187: Satoransky 11, Punter 20, Anderson 11, Parker 10, Hernangomez 9, Parra 10, Brizuela 10, Fall, Abrines, Vesely 9, Villar ne, Grujicic ne. All. Penarroya. SEGAFREDO: Pajola, Cordinier 11, Clyburn 15, Shengelia 17, Zizic 12, Hackett, Morgan 5, Diouf 6, Akele, Holiday 16, Polonara 5, Belinelli ne. All. Ivanovic. Arbitri: Lottermoser, Zamojski, Peerandi. Note: parziali 23-16; 45-38; 71-65. Tiri da due:25/41;17/33. Tiri da tre: 9/23; 11/25. Tiri liberi: 14/19; 20/23. Rimbalzi: 29; 32.(Spagna) Se sia una sconfitta dolce, oppure amara, decidete voi. Dolce perché launa squadra più attrezzata e con mille motivazioni, cade in volata. Amara perché una tripla di Holiday – sì, proprio lui, l’oggetto misterioso – tocca anche il massimo vantaggio sul +5, 76-81 quando mancano poco più di quattro minuti.