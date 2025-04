LaLiga il Valencia mette la freccia e supera il Siviglia Guerra l’uomo decisivo dello scontro diretto

LaLiga, termina 1-0 l’anticipo della 31a giornata tra Valencia e Siviglia con i padroni di casa che scavalcano gli andalusi grazie la gol vittoria di Guerra Basta la rete al minuto 49 del primo tempo di Javier Guerra a decidere il match tra Valencia e Siviglia tenutosi ieri, anticipo della 31a giornata de LaLiga. Partita . Calcionews24.com - LaLiga, il Valencia mette la freccia e supera il Siviglia. Guerra l’uomo decisivo dello scontro diretto Leggi su Calcionews24.com , termina 1-0 l’anticipo della 31a giornata tracon i padroni di casa che scavalcano gli andalusi grazie la gol vittoria diBasta la rete al minuto 49 del primo tempo di Javiera decidere il match tratenutosi ieri, anticipo della 31a giornata de. Partita .

