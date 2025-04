I Lubini conquistano le finali nazionali del torneo italiano Under14

Lubini hanno dominato la fase preliminare del più importante torneo italiano per formazioni Under14, battendo con il massimo scarto nel concentramento D all’Eurosuole Forum Fano e Grottazzolina. Risultati valsi il pass per le finali nazionali per il gruppo allenato da Leonardo Evangelisti (rettifichiamo un errore nel precedente articolo). Con queste affermazioni i baby si sono qualificati per la 26ª Boy League, in programma ancora a Fano, con gare tra il 23 e il 25 maggio. Gli otto migliori collettivi di categoria si contenderanno la "Coppa Enrico Bazan", evento di alto rilievo firmato Lega Pallavolo Serie A. La Lube vi torna da vice campione e le altre 7 compagini sono Gamma Chimica Brugherio (campione in carica), Gas Sales Bluenergy Piacenza, Itas Trentino, Romeo Sorrento, MA Acqua S. Sport.quotidiano.net - I Lubini conquistano le finali nazionali del torneo italiano Under14 Leggi su Sport.quotidiano.net hanno dominato la fase preliminare del più importanteper formazioni, battendo con il massimo scarto nel concentramento D all’Eurosuole Forum Fano e Grottazzolina. Risultati valsi il pass per leper il gruppo allenato da Leonardo Evangelisti (rettifichiamo un errore nel precedente articolo). Con queste affermazioni i baby si sono qualificati per la 26ª Boy League, in programma ancora a Fano, con gare tra il 23 e il 25 maggio. Gli otto migliori collettivi di categoria si contenderanno la "Coppa Enrico Bazan", evento di alto rilievo firmato Lega Pallavolo Serie A. La Lube vi torna da vice campione e le altre 7 compagini sono Gamma Chimica Brugherio (campione in carica), Gas Sales Bluenergy Piacenza, Itas Trentino, Romeo Sorrento, MA Acqua S.

I Lubini conquistano le finali nazionali del torneo italiano Under14. Academy Volley Lube a tutto gas, l'U17 è regina delle Marche e va alle Finali Nazionali, l'U13 3x3 conquista il trono regionale - - Official Web Site. Archivio News. Ne parlano su altre fonti

